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Нападающий «Ювентуса» Стураро перешёл в «Дженоа»

Спорт

Стураро перешёл в «Дженоа» на правах аренды

Нападающий «Ювентуса» Стураро перешёл в «Дженоа»
Футбол

Турин, Италия, 25 января 2019, 10:48 — REGNUM  Нападающий туринского «Ювентуса» Стефано Стураро перешёл в «Дженоа». Об этом сообщается на странице туринского клуба в Twitter.

Отмечается, что Стураро перешёл в «Дженоа» на правах аренды до конца сезона 2018/19. Сумма перехода составила €1,5 млн. После завершения срока аренды «Дженоа» должен будет выкупить футболиста за €8,5 млн.

Добавим, 25-летний форвард является воспитанником «Дженоа». В 2014 году он перешел в «Ювентус». В нынешнем сезоне он выступал за лиссабонский «Спортинг» на правах аренды, но не сыграл ни одного матча из-за травмы.

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Футбол
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