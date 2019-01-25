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Саманта Стосур и Чжан Шуай выиграли Australian Open в парном разряде

Спорт

В финале они обыграли Тимю Бабош и Кристину Младенович

Саманта Стосур и Чжан Шуай выиграли Australian Open в парном разряде
Теннис

Мельбурн, Австралия, 25 января 2019, 10:25 — REGNUM  Австралийская теннисистка Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай стали победительницами в парном разряде на Australian Open.

В финале турнира Стосур и Шуай обыграли венгерско-французскую пару Тимю Бабош и Кристину Младенович. Встреча, продолжавшаяся 1 час 36 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Стосур и Шуай два раза подали навылет, допустили восемь двойных ошибок и реализовали 3 из 3 брейк-пойнтов. На счету Бабош и Младенович один эйс, две ошибки на подаче и 1 из 11 реализованных брейков.

Отметим, что Бабош и Младенович становились победительницами Australian Open в 2018 году.

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Теннис
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