Пекин, , 10:05 — REGNUM Итальянский тренер Марчелло Липпи покинул пост главного тренера сборной Китая. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Липпи ушёл из китайской сборной после того, как команда завершила выступления на Кубке Азии, проиграв в четвертьфинале сборной Ирана со счётом 0:3.

Напомним, Липпи возглавлял сборную Китая с 2016 года. Ранее он заявил, что, возможно, завершит карьеру после завершения контракта с Китайской федерацией футбола.

Добавим, под руководством Липпи сборная Италии стала чемпионом мира в 2006 году. Кроме того, вместе с «Ювентусом» он выигрывал чемпионат Италии и Лигу чемпионов.

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