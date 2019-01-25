«Ювентус» рассматривает кандидатуру Ивановича на замену Бенатиа

Турин, Италия, , 09:27 — REGNUM Туринский «Ювентус» рассматривает защитника «Зенита» Бранислава Ивановича как одну из кандидатур на замену Мехди Бенатиа. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Отмечается, что «Ювентус» планирует продать Бенатиа. В услугах защитника сборной Марокко заинтересован катарский клуб «Аль-Духайль», который готов заплатить за него €10 млн.

В качестве замены, помимо Ивановича, рассматриваются Мартин Касерес («Лацио»), Мартин Шкртел («Фенербахче») и Бруну Алвеш («Парма»).

В текущем сезоне Иванович сыграл в чемпионате России 17 матчей. «Зенит» после 17 туров идёт на первом месте в турнирной таблице.

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