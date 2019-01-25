Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Нью-Орлеан»

Оклахома-сити, США, , 09:10 — REGNUM «Оклахома-Сити Тандер» одержала победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 122:116.

Самым результативным игроком матча стали игроки «Оклахомы». Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл из 23 очков, 17 подборов и 16 результативных передач. Кроме того, форвард Пол Джордж сделал дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов.

В составе «Пеликанс» наибольшую результативность показал защитник Джру Холидей, который оформил дабл-дабл из 22 очков и 13 результативных передач.

На сегодняшний день «Оклахома» занимает восьмое место в турнирной таблице НБА. «Нью-Орлеан» идёт на 20-м месте.

«Оклахома-Сити Тандер» (Оклахома-Сити) — «Нью-Орлеан Пеликанс» (Новый Орлеан) — 122:116 (28:28, 37:25, 33:29, 24:34).

Читайте также: 38 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Вашингтон»