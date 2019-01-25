38 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Вашингтон»

Вашингтон, , 09:01 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 126:118.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стивен Карри, набравший 38 очков.

В составе «Вашингтона» наибольшую результативность показал форвард Трэвор Ариза, набравший 27 очков. Кроме того, защитник Брэдли Бил оформил дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов.

На сегодняшний день «Голден Стэйт» занимает третье место в турнирной таблице НБА. «Вашингтон» идёт на 23-м месте.

«Вашингтон Уизардс» (Вашингтон) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — 118:126 (28:37, 31:30, 33:37, 26:22).

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