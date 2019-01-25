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В Рио-де-Жанейро прошла жеребьёвка Кубка Америки — 2019

Спорт

Определились три группы по четыре команды

Рио-де-Жанейро, Бразилия, 25 января 2019, 08:24 — REGNUM  Жеребьёвка Кубка Америки по футболу 2019 года прошла в Рио-де-Жанейро. Были определены три группы по четыре команды.

В турнире примут участие десять команд из Южной Америки и две приглашённые сборные из Азии — Япония и Катар.

В группу А вошли Бразилия, Боливия, Венесуэла, Перу. В группу В — Аргентина, Колумбия, Парагвай, Катар. В группу С — Уругвай, Эквадор, Япония, Чили.

Кубок Америки — 2019 состоится с 14 июня по 7 июля в пяти городах Бразилии: Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Порту-Алегри, Сальвадор и Белу-Оризонти.

Действующим победителем является сборная Чили, которая в 2016 году одержала победу над сборной Аргентины в серии послематчевых пенальти (0:0, 4:2).

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Футбол
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