В Рио-де-Жанейро прошла жеребьёвка Кубка Америки — 2019

Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 08:24 — REGNUM Жеребьёвка Кубка Америки по футболу 2019 года прошла в Рио-де-Жанейро. Были определены три группы по четыре команды.

В турнире примут участие десять команд из Южной Америки и две приглашённые сборные из Азии — Япония и Катар.

В группу А вошли Бразилия, Боливия, Венесуэла, Перу. В группу В — Аргентина, Колумбия, Парагвай, Катар. В группу С — Уругвай, Эквадор, Япония, Чили.

Кубок Америки — 2019 состоится с 14 июня по 7 июля в пяти городах Бразилии: Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Порту-Алегри, Сальвадор и Белу-Оризонти.

Действующим победителем является сборная Чили, которая в 2016 году одержала победу над сборной Аргентины в серии послематчевых пенальти (0:0, 4:2).