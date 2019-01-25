Юниор из Казахстана взял «бронзу» на чемпионате по прыжкам на лыжах

Лахти, Финляндия, , 07:51 — REGNUM Спортсмен из Казахстана Сергей Ткаченко завоевал третье место на чемпионате мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди юниоров в Финляндии, сообщили 25 января в пресс-службе Национального олимпийского комитета республики.

На соревнованиях в финском городе Лахти первое место занял норвежец Томас Маркенг, второе место — немец Лука Рот. Прыжок спортсмена из Германии в финальном раунде оказался самым длинным — 97,5 метра. Ткаченко показал лучший из прыжков в первом раунде — 96,5 метра.

«Впервые в истории независимого Казахстана у нас медаль юниорского чемпионата мира. Конечно, мы очень рады такому достижению», — сказал главный тренер команды Казахстана Павел Васильев.

Напомним, в казахстанском городе Щучинске в 2018 году был открыт международный лыжный комплекс мирового уровня «Бурабай». На территории 120 га расположены различные спортивные объекты, в том числе сооружения для прыжков с трамплина.

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