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В НБА определились составы на матч всех звёзд

Спорт

Матч пройдёт 17 февраля

Вашингтон, 25 января 2019, 07:43 — REGNUM  Определились стартовые составы на матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщается на сайте НБА.

В сборную Западной конференции вошли Кевин Дюрант, Стивен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс») и Пол Джордж («Оклахома-Сити Тандер»).

В сборной Восточной конференции будут играть Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Кавай Леонард («Торонто Рэпторс»), Кайри Ирвинг («Бостон Селтикс»), Кемба Уокер («Шарлотт Хорнетс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).

Матч звёзд в нынешнем сезоне пройдёт в городе Шарлотт 17 февраля.

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Баскетбол
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