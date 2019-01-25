Фёдор Емельяненко: я молюсь за брата Александра

Москва, , 07:24 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко признался, что молится за своего брата Александра. Об этом он рассказал на мероприятии, посвящённом бою с американцем Райаном Бейдером.

«Александр сам знает, что ему делать. Это не касается СМИ. Что я ему пожелаю? Пусть это останется при мне. Я за него молюсь», — сказал Емельяненко.

Отметим, что в последнее время Александр Емельяненко несколько раз положительно высказался о Фёдоре после поединков.

Напомним, Фёдор Емельяненко проведёт бой в финале Гран-при Bellator с Райаном Бейдером. Поединок состоится 26 января в Лос-Анджелесе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Емельяненко заявил, что задумывается о завершении спортивной карьеры.

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