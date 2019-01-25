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Михаил Коляда выиграл короткую программу на ЧЕ в Минске

Спорт

За свое выступление он получил 100,49 балла

Минск, 25 января 2019, 07:07 — REGNUM  Российский фигурист Михаил Коляда стал победителем в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске. За свое выступление он получил 100,49 балла.

Второе место занял другой российский фигурист Александр Самарин, его результат составил 91,97 балла. Замкнул тройку испанец Хавьер Эрнандес с результатом 91,84 балла.

Ещё один российский спортсмен Максим Ковтун стал пятым, набрав 87,70 балла.

Произвольная программа в мужском одиночном катании пройдёт 26 января.

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