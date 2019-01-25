Универсиада в Красноярске близится: один объект до сих пор не введён

Красноярск, , 06:59 — REGNUM Уже совсем скоро — в марте 2019 года — Красноярск примет XXIX Всемирную зимнюю Универсиаду. По мнению губернатора края Александра Усса, регион «уверенно идёт» к этому событию. Однако один объект из 34-х — клиническая краевая больница — до сих пор не введён.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, Александр Усс принял участие в заседании правительства РФ 24 января в Москве, где обсуждалась подготовка к проведению Универсиады в Красноярске. По словам председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, на подготовку и проведение Универсиады за четыре года из федерального бюджета выделили порядка 50 млрд рублей, из бюджета Красноярского края — более 30 млрд. Построены или реконструированы десятки капитальных объекта.

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«На сегодняшний день в общем и целом мы готовы», — сказал Медведев, комментируя готовность к Универсиаде.

По словам заместителя председателя правительства Ольги Голодец, на сегодняшний день введены и прошли тестирование 33 объекта:

«Один объект, очень сложный — клиническая краевая больница, летом имел более чем полуторагодовое отставание. Нам удаётся его сейчас сдать, для этого работает и субъект Российской Федерации, все заинтересованные ведомства оказывают помощь для того, чтобы этот объект до начала Универсиады был сдан в эксплуатацию».

Самым сложным объектом Универсиады Александр Усс назвал город Красноярск. Он отметил, что подготовка к Студенческим играм «послужила мощным толчком для развития городской инфраструктуры»:

«Построен современный аэропорт, рискну сказать — один из самых изящных в нашей России, четвёртый мост через Енисей с автомобильными развязками. Увеличены в четыре раза объёмы работ по ремонту автодорог, выполнена архитектурная подсветка мостов, улиц, многих общественных пространств. Город реально изменился к лучшему».

«В целом к старту Универсиады мы идём уверенно, с надеждой на наш общий успех», — резюмировал губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада состоится в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. В настоящее время продолжается эстафета огня Студенческих игр, а точнее, её региональный этап. Первым из городов Красноярского края огонь Универсиады встретил Норильск.

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