«Реал» обыграл «Жирону» в четвертьфинале Кубка Испании

Мадрид, , 06:56 — REGNUM Мадридский «Реал» одержал победу над «Жироной» в первом матче ¼ финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Реала» дубль оформил защитник Серхио Рамос, забивший один из голов с пенальти. Также отличились Лукас Васкес и Карим Бензема.

В составе «Жироны» точные удары на счету Энтони Лосано и Алекса Гранеля, реализовавшего пенальти.

Ответный матч между этими командами состоится 31 января.

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