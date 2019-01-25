Пятница, 25 Января 2019 года
06:56:24 МСК

«Реал» обыграл «Жирону» в четвертьфинале Кубка Испании

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:2

Мадрид, 25 января 2019, 06:56 — REGNUM  Мадридский «Реал» одержал победу над «Жироной» в первом матче ¼ финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Реала» дубль оформил защитник Серхио Рамос, забивший один из голов с пенальти. Также отличились Лукас Васкес и Карим Бензема.

В составе «Жироны» точные удары на счету Энтони Лосано и Алекса Гранеля, реализовавшего пенальти.

Ответный матч между этими командами состоится 31 января.

Читайте также: «Севилья» обыграла «Барселону» в четвертьфинале Кубка Испании

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить