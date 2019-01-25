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«Челси» вышел в финал Кубка лиги, обыграв «Тоттенхэм» по пенальти

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1 (4:2 — пенальти)

Лондон, 25 января 2019, 06:47 — REGNUM  «Челси» одержал победу над «Тоттенхэмом» в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 2:1.

В составе «Челси» голы забили Н’Голо Канте и Эден Азар. У «Тоттенхэма» отличился Фернандо Льоренте.

Поскольку первый матч завершился победой «Тоттенхэма» со счётом 1:0, то победителя определяли в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались футболисты «Челси», победившие со счётом 4:2.

Таким образом, «Челси» вышел в финал Кубка английской лиги, в котором сыграет с победителем «Манчестер Сити».

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