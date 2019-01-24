Пара российских фигураистов взяла «серебро» на Чемпионате Европы в Минске

Минск, , 23:57 — REGNUM Российские фигуристы Евгений Тарасова и Владимир Морозов выиграли «серебро» в парном катании на чемпионате Европы, который проходит в Минске (Белоруссия).

По сумме двух программ пара российских фигуристов набрала 218,82 балла.

Первое место заняли французы — Ванесса Джеймс и Морган Спире. Им удалось обновить сразу два мировых рекорда — в произвольной программе они набрали 149,11 балла, а по сумме двух программ — 225,66 балла.

Третье место досталось также российской паре — Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. По сумме двух программ они набрали 205,28 балла.

Ещё одна российская пара — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин набрали 185,92 балли и заняли пяте место.