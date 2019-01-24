Четверг, 24 Января 2019 года
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«Эспаньол» упустил победу над «Бетисом»

Спорт

Первый мяч на 27-й минуте забил 26-летний испанский форвард Борха Иглесиас после удара Пабло Пьятти – 1:0. В конце матча Антонио Санабрия сделал счет равным – 1:1

Мадрид, 24 января 2019, 23:20 — REGNUM  24 января между коллективами «Эспаньол» и «Бетис» на стадионе «RCD Эспаньол» был разыгран первый матч ¼ финала Кубка Испании сезона 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.

Первый мяч на 27-й минуте забил 26-летний испанский форвард Борха Иглесиас после удара Пабло Пьятти — 1:0. В конце матча Антонио Санабрия сделал счет равным — 1:1.

Статистика матча («Эспаньол"/"Бетис»)

Удары 8/14

Удары в створ ворот 2/5

Процент владения мячом 38%/62%

Нарушения правил 13/4

Поданные угловые 0/8

Стартовые составы команд на матч:

«Эспаньол»: Хименес, Росалес, Вила, Кансеко, Лопес, Дардер, Мелендо, Рока, Иглесиас, Баптистан, Пьятти.

«Бетис»: Роблес, Феддаль, Бартра, Тельо, Барраган, Манди, Каналес, Карвалью, Гуардадо, Санабрия, Морон.

Бригада арбитров: Антонио Матеу Лаос | Пау Сербиан | Икер де Франсиско Грихальба.

Желтые карточки: Кансеко — 6, Феддаль — 8.

Голы: Иглесиас 27 — 1:0, Санабрия 81 — 1:1.

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Футбол
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