«Эспаньол» упустил победу над «Бетисом»

Мадрид, , 23:20 — REGNUM 24 января между коллективами «Эспаньол» и «Бетис» на стадионе «RCD Эспаньол» был разыгран первый матч ¼ финала Кубка Испании сезона 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.

Первый мяч на 27-й минуте забил 26-летний испанский форвард Борха Иглесиас после удара Пабло Пьятти — 1:0. В конце матча Антонио Санабрия сделал счет равным — 1:1.

Статистика матча («Эспаньол"/"Бетис»)

Удары 8/14

Удары в створ ворот 2/5

Процент владения мячом 38%/62%

Нарушения правил 13/4

Поданные угловые 0/8

Стартовые составы команд на матч:

«Эспаньол»: Хименес, Росалес, Вила, Кансеко, Лопес, Дардер, Мелендо, Рока, Иглесиас, Баптистан, Пьятти.

«Бетис»: Роблес, Феддаль, Бартра, Тельо, Барраган, Манди, Каналес, Карвалью, Гуардадо, Санабрия, Морон.

Бригада арбитров: Антонио Матеу Лаос | Пау Сербиан | Икер де Франсиско Грихальба.

Желтые карточки: Кансеко — 6, Феддаль — 8.

Голы: Иглесиас 27 — 1:0, Санабрия 81 — 1:1.