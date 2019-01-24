«Эспаньол» упустил победу над «Бетисом»

Мадрид, 24 января 2019, 23:20 — REGNUM 24 января между коллективами «Эспаньол» и «Бетис» на стадионе «RCD Эспаньол» был разыгран первый матч ¼ финала Кубка Испании сезона 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.
Первый мяч на 27-й минуте забил 26-летний испанский форвард Борха Иглесиас после удара Пабло Пьятти — 1:0. В конце матча Антонио Санабрия сделал счет равным — 1:1.
Статистика матча («Эспаньол"/"Бетис»)
Удары 8/14
Удары в створ ворот 2/5
Процент владения мячом 38%/62%
Нарушения правил 13/4
Поданные угловые 0/8
Стартовые составы команд на матч:
«Эспаньол»: Хименес, Росалес, Вила, Кансеко, Лопес, Дардер, Мелендо, Рока, Иглесиас, Баптистан, Пьятти.
«Бетис»: Роблес, Феддаль, Бартра, Тельо, Барраган, Манди, Каналес, Карвалью, Гуардадо, Санабрия, Морон.
Бригада арбитров: Антонио Матеу Лаос | Пау Сербиан | Икер де Франсиско Грихальба.
Желтые карточки: Кансеко — 6, Феддаль — 8.
Голы: Иглесиас 27 — 1:0, Санабрия 81 — 1:1.