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Главного тренера «Монако» Тьерри Анри отстранили

Спорт

Заметных успех при Анри клуб не добился

Монако, 24 января 2019, 23:06 — REGNUM  Футбольный клуб «Монако» временно отстранил главного тренера Тьерри Анри от исполнения своих обязанностей. Об этом сегодня, 24 января, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Напомним, что Анри стал главным тренером «Монако» в октябре 2018 года. Под руководством Анри «Монако» одержал две победы в 12 матчах чемпионата Франции.

Сказано, что исполнять обязанности главного тренера «Монако» до решения руководства клуба о судьбе Анри будет Франк Пасси.

На данный момент «Монако» занимает предпоследнее место в чемпионате Франции с 15 очками.

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Футбол
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