Кэри Прайс одержал 20-ю победу в сезоне, повторив рекорд Жака Планта

Монреаль, Канада, , 21:49 — REGNUM Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс помог своей команде одержать победу в матче с Аризоной (2:1), отразив 30 бросков по своим воротам.

Эта победа позволила голкиперу занять пятое место по количеству побед среди вратарей НХЛ в этом сезоне. Также 20 побед за плечами имеют российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский и вратарь «Уайлд» Деван Дубник. На первой строчке с отрывом в четыре победы над ближайшим преследователем расположился 34-летний Марк-Андре Флёри, у голкипера «Вегаса» 27 побед.

Кэри Прайс достиг этой отметки в 9-й раз в карьере, повторив достижение двух легендарных вратарей «Монреаля» Жака Планта и Патрика Руа. Теперь Кэри Прайса наравне с легендарными франко-канадцами делит первое место по количеству таких сезонов в истории монреальского клуба.

Напомним, что недавно Прайс отказался принимать участие на Матче Звёзд НХЛ, который пройдёт в «Сан-Хосе», и лишил «Монреаля» игроков-представителей клуба на звёздном уик-энде.