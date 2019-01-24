«Енисей» объявил о переходе полузащитника Савичева

Красноярск, , 15:54 — REGNUM Красноярский «Енисей» объявил о переходе полузащитника Константина Савичева. Об этом 24 января сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что «Енисей» подписал контракт с Савичевым, который ранее выступал в составе махачкалинского «Анжи». Клуб представил нового игрока роликом из фильма «Гарри Поттер».

https://twitter.com/FCEnisey/status/1088386649954742272

В текущем сезоне чемпионата России 24-летний полузащитник принял участие в 14 матчах в составе «Анжи», но результативными действиями не отметился.

Ранее он играл за московские «Спартак» и «Спартак-2», а также «СКА-Хабаровск».

Читайте также: «Енисей» одержал победу над «Вииторулом» в товарищеском матче