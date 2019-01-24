«Адмирал» дома обыграл «Сибирь»

Владивосток, , 15:40 — REGNUM Владивостокский «Адмирал» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Адмирала» дубль оформил нападающий Владимир Бутузов. Ещё по шайбе забросили Войтех Полак и Кирилл Дьяков. В составе «Сибири» точные броски на счету Юкки Пельтолы и Николая Демидова.

На сегодняшний день «Адмирал» занимает 22-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 35 очков в 50 матчах. «Сибирь» идёт на 19-м месте, в активе команды 44 очка в 52 играх.

«Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирск) — 4:2 (2:1, 2:0, 1:0).

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