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«Авангард» на выезде одержал победу над «Амуром»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:0

Хабаровск, 24 января 2019, 15:28 — REGNUM  Омский «Авангард» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Авангарда» шайбы забросили Илья Михеев, Максим Чудинов и Евгений Медведев.

На сегодняшний день «Авангард» занимает четвёртое место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 73 очка в 50 матчах. «Амур» идёт на 24-м месте, в активе команды 33 очка в 51 игре.

«Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0).

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