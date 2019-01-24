Лейцерхайд, Швейцария, , 14:54 — REGNUM Российская биатлонистка Виктория Сливко выиграла спринт на этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде. Сливко не допустила промахов в стрельбе и прошла дистанцию 7,5 километра за 23 минуты 39,3 секунды.

Второе место заняла другая российская биатлонистка Ульяна Кайшева, также прошедшая без промахов и отставшая на 3,7 секунды.

Тройку замкнула Янина Хеттих из Германии, также точно закрывшая все мишени. Её отставание составило 30,4 секунды.

Кроме того, Валерия Васнецова стала пятой, а Елизавета Каплина пришла к финишу девятой.

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