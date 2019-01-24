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«Реал» стал лидером по доходам среди футбольных клубов

Спорт

«Реал» заработал €750,9 млн в сезоне 2017/18

Мадрид, 24 января 2019, 14:48 — REGNUM  Мадридский «Реал» вышел на первое место по доходам среди футбольных клубов Европы. Об этом сообщает компания Deloitte.

По итогам сезона 2017/18 «Реал» заработал рекордные € 750,9 млн. На втором месте оказалась «Барселона», доход которой составил €690,4 млн.

Замкнул тройку «Манчестер Юнайтед», который был лидером в прошлом сезоне. Его доходы составили € 666 млн.

Из российских клубов «Зенит» оказался на 25-м месте с доходом €167,8 млн.

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