Четверг, 24 Января 2019 года
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Надаль вышел в финал Australian Open, обыграв Циципаса

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4, 6:0

Мельбурн, Австралия, 24 января 2019, 14:06 — REGNUM  Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 46 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:4, 6:0.

Надаль пять раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, две ошибки на подаче и ни одного брейка.

В финале турнира Надаль сыграет с победителем матча между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и французом Люка Пуи.

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