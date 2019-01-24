Четверг, 24 Января 2019 года
13:52:35 МСК

На Универсиаду в Красноярске продано 110 тыс. билетов в разных странах

Спорт

«Универсиада длится 10 дней, наследие остаётся на годы»

На Универсиаду в Красноярске продано 110 тыс. билетов в разных странах
Иллюстрация: Krskstate.ru
Зимняя Универсиада 2019

Москва, 24 января 2019, 13:28 — REGNUM  К 29-й Зимней Универсиаде, которая пройдёт в марте в Красноярске, большой интерес со стороны зрителей и волонтёров, сообщил 24 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

«Интерес большой. Больше 110 тыс. зрителей из разных стран купили билеты, получили приглашения на соревнования. Заявки поданы от 40 тыс. волонтёров, но пригласят на работу 5 тыс. То есть даже высокий конкурс отмечается», — сказал он.

Глава правительства отметил, что «Универсиада длится 10 дней, наследие остаётся на годы».

«Надеюсь, что будут востребованы все спортивные центры, горнолыжные трассы, катки, тренировочные базы. Тысячам наших людей это даст возможность заняться физической культурой и спортом. Такие итоги Универсиады не менее значимы, чем само участие, медали и рекорды участников», — считает Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, расходы на проведение Универсиады составили примерно 80 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.

Читайте ранее в этом сюжете: Расходы на Универсиаду в Красноярске составили 80 млрд рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Универсиада — 2019 в Красноярске
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить