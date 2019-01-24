«Хьюстон» обыграл «Никс» благодаря 61 очку Хардена

Нью-Йорк, США, , 13:23 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 114:110.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 61 очко.

В составе «Никс» наибольшую результативность показал защитник Аллонзо Трир, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов.

На сегодняшний день «Хьюстон» занимает 10-е место в турнирной таблице НБА. «Никс» идут на 29-м месте.

«Нью-Йорк Никс» (Нью-Йорк) — «Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — 110:114 (31:28, 32:30, 15:30, 32:26).

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