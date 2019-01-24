Вице-президент WADA потребовала от России компенсировать расходы

Осло, , 12:12 — REGNUM Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд заявила, что Россия должна компенсировать расходы на расследование по допинговому делу. Об этом сообщает норвежская газета Verdens Gang.

«Все ресурсы WADA были направлены на расследование днем и ночью, а не на защиту чистых спортсменов», — сказала Хеллеланд.

После этого в WADA заявили, что Хеллеланд не обсуждала с членами исполкома этот вопрос, и это высказывание не является частью решения WADA.

Напомним, в сентябре 2018 года исполком WADA восстановил статус РУСАДА. 22 января это решение было подтверждено.

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