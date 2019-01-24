Легкоатлеты из Таджикистана установили национальные рекорды в Казахстане

Усть-Каменогорск, Казахстан, , 12:11 — REGNUM Легкоатлеты из Таджикистана завоевали два медали на пятом международном турнире на призы Олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой в Казахстане, сообщает 24 января агентство «ТаджикТА» со ссылкой на олимпийский комитет республики.

В беге на 800 метров с результатом 1 минута 53,39 секунды второе место занял Одилшох Исматов. В беге на 400 метров среди женщин Кристина Пронженко заняла третье место с результатом 55,72 секунды. Оба спортсмена установили национальные рекорды.

Отметим, 19 января в Усть-Каменогорске прошел пятый международном турнире на призы Олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Грузии, Турции, Армении, Белоруссии, Казахстана и с Украины.