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Легкоатлеты из Таджикистана установили национальные рекорды в Казахстане

Спорт

19 января в Усть-Каменогорске прошел пятый международный турнир на призы Олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой

Усть-Каменогорск, Казахстан, 24 января 2019, 12:11 — REGNUM  Легкоатлеты из Таджикистана завоевали два медали на пятом международном турнире на призы Олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой в Казахстане, сообщает 24 января агентство «ТаджикТА» со ссылкой на олимпийский комитет республики.

В беге на 800 метров с результатом 1 минута 53,39 секунды второе место занял Одилшох Исматов. В беге на 400 метров среди женщин Кристина Пронженко заняла третье место с результатом 55,72 секунды. Оба спортсмена установили национальные рекорды.

Отметим, 19 января в Усть-Каменогорске прошел пятый международном турнире на призы Олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Грузии, Турции, Армении, Белоруссии, Казахстана и с Украины.

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Легкая атлетика
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