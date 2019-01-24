Нападающий «Дженоа» Пёнтек перешёл в «Милан»

Мельбурн, Австралия, , 11:57 — REGNUM Нападающий «Дженоа» Кшиштоф Пёнтек стал игроком «Милана». Об этом сообщается на сайте миланского клуба.

«Милан» подписал с Пёнтеком контракт, который рассчитан до лета 2023 года. Пёнтек будет официально представлен в качестве игрока россонери на пресс-конференции 24 января.

Ранее сообщалось, что в услугах польского форварда заинтересованы «Реал», «Атлетико» и дортмундская «Боруссия».

Пёнтек стал игроком «Дженоа» летом 2018 года. В текущем сезоне он сыграл в 19 матчах и забил 13 голов.

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