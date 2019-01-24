Четверг, 24 Января 2019 года
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«Барселона» объявила о трансфере де Йонга за €75 млн

Спорт

Де Йонг станет игроком «Барселоны» в летнее межсезонье

«Барселона» объявила о трансфере де Йонга за €75 млн
Футбол и деньги

Барселона, Испания, 24 января 2019, 11:27 — REGNUM  Полузащитник амстердамского «Аякса» Френки де Йонг перейдёт в «Барселону». Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

Отмечается, что клубы согласовали трансфер 21-летнего голландского игрока. Де Йонг станет игроком «Барселоны» в летнее межсезонье и подпишет контракт до конца сезона 2023/24.

Стоимость трансфера составит €75 млн. Кроме того, «Аякс» может получить ещё €11 млн в виде бонусов за успешное выступление игрока.

В текущем сезоне чемпионата Голландии де Йонг сыграл 15 матчей за «Аякс» и забил три гола.

Читайте ранее в этом сюжете: Полузащитник «Аякса» де Йонг может перейти в «Барселону»

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