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Фёдор Емельяненко заявил о планах завершить карьеру

Спорт

Возраст и травмы дают о себе знать

Москва, 24 января 2019, 10:59 — REGNUM  Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко заявил, что задумывается о завершении спортивной карьеры. Об этом 24 января сообщает ТАСС.

По словам Емельяненко, возраст и травмы дают о себе знать.

«Я сейчас всё чаще задумываюсь об уходе. Не из-за того что не хочу биться», — сказал Емельяненко.

Свой следующий бой Емельяненко проведёт 27 января в финале Гран-при тяжеловесов Bellator против Райана Бейдера.

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Смешанные единоборства
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