Фёдор Емельяненко заявил о планах завершить карьеру

Москва, 24 января 2019, 10:59 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко заявил, что задумывается о завершении спортивной карьеры. Об этом 24 января сообщает ТАСС.
По словам Емельяненко, возраст и травмы дают о себе знать.
«Я сейчас всё чаще задумываюсь об уходе. Не из-за того что не хочу биться», — сказал Емельяненко.
Свой следующий бой Емельяненко проведёт 27 января в финале Гран-при тяжеловесов Bellator против Райана Бейдера.
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