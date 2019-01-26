Креативные санки: на фестиваль в Татарии ждут олимпийского чемпиона

Мамадыш, Татария, , 10:56 — REGNUM В Мамадыше (Татария) сегодня, 26 января 2019 года, проходит фестиваль креативных санок «Sunny ФЕСТ». В соревнованиях, которые продлятся до позднего вечера, участия принимают команды из разных регионов. Организаторами также анонсировано посещение мероприятия двукратным олимпийским чемпионом по бобслею Александром Зубковым, передаёт ИА REGNUM.

Соревнования на самодельных тюнингованных санях будут проходить по четырём номинациям, также предусмотрен приз зрительских симпатий. Самые креативные сани выберут в рамках номинации «Где это видано?!», креативность выступления и костюмов оценят по номинации «Креатив!», самых быстрых определят в номинации «Как по маслу!», а самый длинный спуск с горы получит приз в номинации «Докатились!». В соревнованиях примет участие не только молодёжь, но и работники различных организаций Татарии. Для них предусмотрено звание «Самое креативное предприятие».

При оценке жюри будет учитывать конструкторские идеи саней, экипировку, дальность спуска саней, а также необычный перфоманс перед спуском. Яркое выступление даст команде больше шансов на победу.

Специально для гостей работает фотозона, а аниматоры проводят конкурсы для самых маленьких в детской зоне.

«Знаете кто едет на фестиваль креативных санок «Sunny ФЕСТ»? Александр Юрьевич Зубков! Двукратный Олимпийский Чемпион по бобслею, многократный призёр чемпионатов мира 2003, 2005 и 2008 годов, вице-чемпион Олимпиады 2006 года в Турине в экипажах четвёрок, неоднократный чемпион Европы. Семикратный обладатель Кубка мира по бобслею, президент федерации бобслея и скелетона России! Ну что, готовы ко встрече с легендой?» — отмечается в официальной группе фестиваля в соцсетях.