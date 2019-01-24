Четверг, 24 Января 2019 года
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Наоми Осака вышла в финал Australian Open и сыграет с Квитовой

Спорт

Осака обыграла Плишкову со счётом 6:2, 4:6, 6:4

Мельбурн, Австралия, 24 января 2019, 10:53 — REGNUM  Японская теннисистка Наоми Осака одержала победу над представительницей Чехии Каролиной Плишковой в полуфинале Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 53 минуты, завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:4.

Осака 15 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, четыре ошибки на подаче и 2 из 8 реализованных брейков.

В финале турнира Осака сыграет с другой чешской теннисисткой Петрой Квитовой, которая в полуфинале обыграла американку Даниэль Коллинз.

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