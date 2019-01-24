Лондон, , 09:01 — REGNUM Нападающий Гонсало Игуаин стал игроком лондонского «Челси». Об этом сообщается на сайте клуба.

Игуаин перешёл в «Челси» на правах аренды до конца сезона 2018/19. Лондонский клуб объявил о подписании контракта с форвардом.

Ранее сообщалось, что «Челси» согласовал аренду Игуаина с туринским «Ювентусом», которому принадлежат права на игрока.

Напомним, с 2016 по 2018 год Игуаин выступал за «Ювентус. Летом 2018 года он перешёл в аренду в «Милан». В текущем сезоне он сыграл в 15 матчах, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

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