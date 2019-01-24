Еще одна юная фигуристка рассказала о «правильном допинге»

Москва, , 08:46 — REGNUM Юная фигуристка Дарина Бальченко не исключила, что принимает «правильный допинг». Так она ответила на соответствующий вопрос в социальной сети вопросов и ответов ASKfm.

«Ну смотря что, наверно, принимаю», — написала 14-летняя спортсменка.

В ответ девушке написали, что её реплика вызовет резонанс и осуждение, как и высказывание о допинге другой юной фигуристки Анастасии Шаботовой. Бальченко нецензурным выражением ответила, что её это безразлично.

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Бальченко является воспитанницей московской спортивной школы олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках имени Станислава Жука.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова заявила в видеообращении в Instagram, что невозможно успешно выступать без употребления допинга. Она уточнила, что допинг нужен «правильный». Реплика спортсменки вызвала резонанс. В более позднем ролике Шаботова призналась, что «сказала глупость».

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