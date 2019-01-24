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Ивелин Попов перешёл из «Спартака» в «Ростов»

Спорт

Соглашение с рассчитано на 2,5 года

Ростов-на-Дону, 24 января 2019, 08:33 — REGNUM  Бывший полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов стал игроком «Ростова». Об этом сообщается на сайте клуба.

«Ростов» подписал контракт с 31-летним болгарским футболистом. Соглашение рассчитано на 2,5 года.

Напомним, летом Попов вернулся в «Спартак» из «Рубина», за который он играл на правах аренды. В нынешнем сезоне он провёл 13 матчей и отдал одну результативную передачу.

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