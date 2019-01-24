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Неймар получил травму в матче Кубка Франции

Спорт

Неймар был заменён на 62-й минуте матча

Париж, 24 января 2019, 08:04 — REGNUM  Нападающий ПСЖ Неймар получил травму в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Страсбурга». Он не смог продолжить игру и был заменён на 62-й минуте.

Неймар неудачно поставил ногу в борьбе за мяч с защитником «Страсбурга» и получил повреждение.

Напомним, Неймар играет в составе ПСЖ с 2017 года. В текущем сезоне он принял участие в 13 матчах в чемпионате Франции, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПСЖ одержал победу над «Страсбургом» в матче 1/16 финала Кубка Франции со счётом 2:0.

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