«Монреаль» обыграл «Аризону» в матче НХЛ

Монреаль, Канада, , 07:46 — REGNUM «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Монреаля» отличились Джонатан Друен и Майк Райлли. У «Аризоны» единственный точный бросок нанёс Конор Гарланд.

На сегодняшний день «Монреаль» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 61 очко в 51 матче. «Аризона» идёт на 21-м месте, в активе команды 50 очков в 50 играх.

«Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — «Аризона Койотс» (Глендейл) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

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