«Вашингтон» проиграл «Торонто», Овечкин набрал рекордное очко в НХЛ

Торонто, Канада, , 07:31 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Вашингтона» отличились Александр Овечкин, Никлас Бекстрём и Мэтт Нисканен. Результативной передачей отметился Евгений Кузнецов.

В составе «Торонто» хет-трик на счету форварда Назема Кадри. Также точные броски на счету Остона Мэттьюса, Митчелла Марнера и российского защитника Никиты Зайцева, который забросил свою первую шайбу в НХЛ.

Отметим, что это поражение стало для «Кэпиталз» седьмым подряд. А Александр Овечкин повторил рекорд Сергея Фёдорова по результативности среди российских бомбардиров, набрав 1179-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 60 очков в 50 матчах. «Торонто» идёт на девятом месте, в активе команды 60 очков в 49 играх.

«Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 6:3 (1:1, 2:1, 3:1).

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