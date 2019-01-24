Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы

Минск, , 07:15 — REGNUM Олимпийская чемпионка Алина Загитова лидирует после исполнения короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию. Загитова получила от судей 75 баллов за свой прокат.

Второе место занимает другая российская фигуристка Софья Самодурова, результат которой составил 72,88 балла.

Замкнула тройку фигуристка из Швейцарии Алекса Паганини. Её прокат судьи оценили в 65,64 балла.

Напомним, чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Минске. В женском одиночном катании произвольные программы пройдут 25 января.

Читайте также: Загитова и Медведева вместе снялись в рекламе японской игры