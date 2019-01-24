Четверг, 24 Января 2019 года
06:52:05 МСК

«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка лиги, обыграв «Бёртон Альбион»

Спорт

Ответный матч завершился со счётом 1:0

Манчестер, Великобритания, 24 января 2019, 06:51 — REGNUM  «Манчестер Сити» одержал победу над «Бёртон Альбион» в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий Серхио Агуэро на 26-й минуте.

Напомним, первый матч завершился разгромной победой «Манчестер Сити» со счётом 9:0.

Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы вышла в финал Кубка английской лиги, в котором сыграет с победителем противостояния «Тоттенхэма» и «Челси».

Читайте также: «Манчестер Сити» разгромил «Бёртон Альбион» в Кубке лиги

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить