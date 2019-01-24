«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка лиги, обыграв «Бёртон Альбион»

Манчестер, Великобритания, , 06:51 — REGNUM «Манчестер Сити» одержал победу над «Бёртон Альбион» в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий Серхио Агуэро на 26-й минуте.

Напомним, первый матч завершился разгромной победой «Манчестер Сити» со счётом 9:0.

Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы вышла в финал Кубка английской лиги, в котором сыграет с победителем противостояния «Тоттенхэма» и «Челси».

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