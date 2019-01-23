«Интер» выставил на трансфер полузащитника Перишича

Милан, Италия, , 15:59 — REGNUM Миланский «Интер» выставил на трансфер полузащитника Ивана Перишича. Об этом сообщает Corriere della sera.

По информации издания, «Интер» планирует продать Перишича за €40 млн. При этом даже если хавбек останется в клубе до завершения текущего сезона, то с большой вероятностью он покинет в летнее межсезонье.

Отмечается, что главными претендентами на 29-летнего хорватского игрока являются мадридский «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». Оба клуба уже начали переговоры о трансфере футболиста.

Напомним, Перишич играет за «Интер» с 2015 года. В текущем сезоне он провёл 18 матчей в чемпионате Италии, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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