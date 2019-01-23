В Ростовской области — дефицит молодых тренеров

Ростов-на-Дону, , 15:46 — REGNUM Ростовская область испытывает острую нехватку молодых тренеров. По словам министра по физической культуре и спорту региона Самвела Аракеляна, в настоящее время средний возраст тренерского состава на Дону превышает 60 лет.

По словам чиновника, приток молодых тренеров очень мал. Одна из причин кадрового голода — ограниченное количество бюджетных мест в вузах, которые готовят тренерские кадры.

Аракелян указал на то, что в текущем году только 20 мест на всю Ростовскую область в Южном федеральном университете. Стоимость обучения на коммерческой основе не всем по карману — около 170 тыс. рублей в год.

ИА REGNUM напоминает, что в начале 2019 года на Дону был сформирован список самых востребованных на рынке труда профессий и специальностей, требующих среднего профессионального образования. В списке — 72 специальности. Среди приоритетных профессия тренер не значится.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовская область нуждается в рабочих руках