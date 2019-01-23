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«Эдмонтон» уволил генерального менеджера Питера Чиарелли

Спорт

Чиарелли возглавлял «Ойлерз» с апреля 2015 года

Эдмонтон, Канада, 23 января 2019, 15:11 — REGNUM  Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Питер Чиарелли отправлен в отставку. Об этом сообщает Sportsnet.

Отмечается, что Чиарелли возглавлял «Ойлерз» с апреля 2015 года. За это время команда дважды не смогла пробиться в плей-офф НХЛ. Лучшим результатом стал выход в полуфинал Западной конференции в сезоне-2016/17.

До работы в «Эдмонтоне» Чиарелли занимал пост генерального менеджера «Бостон Брюинз».

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