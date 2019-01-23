Гендиректор WADA назвал РУСАДА эффективной организацией

Монреаль, Канада, , 15:02 — REGNUM Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) является эффективной и хорошей организацией. Об этом заявил гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли, сообщает Agence France Presse.

«РУСАДА полностью изменилось. Это новая организация», — сказал Ниггли.

Он добавил, что в декабре специалисты WADA провели аудит, который показал хорошие результаты.

Ниггли отметил, что это хорошая новость для всех спортсменов. По его мнению, качественная антидопинговая система в России является ключом в будущее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исполком WADA на заседании 22 января принял решение подтвердить статус РУСАДА как соответствующего кодексу организации.

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