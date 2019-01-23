Александр Головин получил травму в матче Кубка Франции

Монако, , 13:02 — REGNUM Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму в матче против с «Метца» в 1/16 финала Кубка Франции. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Головин был заменен на 64-й минуте матча. При этом он покидал поле, сильно хромая и испытывая боль. За пределами поля он сразу приложил пакет со льдом к правому бедру.

Отмечается, что в ближайшее время Головин пройдет медобследование, по результатам которого станет ясна степень тяжести травмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Монако» потерпел поражение от «Метца» в матче 1/16 финала Кубка Франции со счётом 1:3.

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