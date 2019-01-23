Полузащитник «Ливерпуля» вернётся к тренировкам после тяжёлой травмы

Ливерпуль, Великобритания, , 12:51 — REGNUM Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен приступит к полноценным тренировкам после травмы. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Отмечается, что Окслейд-Чемберлен должен начать тренировки в феврале. При этом его восстановление идёт быстрыми темпами — хавбек занимается вне тренажёрного зала под наблюдением физиотерапевтов.

Напомним, Окслейд-Чемберлен получил травму колена в прошлом сезоне в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ромой». Из-за этого он вынужден был пропустить большую часть нынешнего сезона.

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