IBU не будет наказывать Фуркада из-за слов о Логинове

Москва, , 12:33 — REGNUM Международный союз биатлонистов (IBU) не будет наказывать француза Мартена Фуркада за высказывания в адрес российского спортсмена Александра Логинова. Об этом 23 января сообщает NRK.

IBU отклонил жалобу главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева, которая была направлена в комитет по этике.

Напомним, 11 января Логинов стал победителем в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. После этого финишировавший седьмым Фуркад назвал позором победу Логинова и заявил, что не уважает его из-за употребления допинга.

Добавим, что Логинов вернулся в большой спорт после того, как отбыл двухлетнюю дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы, взятой в ноябре 2013 года.

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