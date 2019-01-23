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IBU не будет наказывать Фуркада из-за слов о Логинове

Спорт

IBU отклонил жалобу главы СБР

Москва, 23 января 2019, 12:33 — REGNUM  Международный союз биатлонистов (IBU) не будет наказывать француза Мартена Фуркада за высказывания в адрес российского спортсмена Александра Логинова. Об этом 23 января сообщает NRK.

IBU отклонил жалобу главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева, которая была направлена в комитет по этике.

Напомним, 11 января Логинов стал победителем в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. После этого финишировавший седьмым Фуркад назвал позором победу Логинова и заявил, что не уважает его из-за употребления допинга.

Добавим, что Логинов вернулся в большой спорт после того, как отбыл двухлетнюю дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы, взятой в ноябре 2013 года.

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