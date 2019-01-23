Среда, 23 Января 2019 года
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Пуи обыграл Раонича и вышел в полуфинал Australian Open

Спорт

Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3, 6:7 (2:7), 6:4

Мельбурн, Австралия, 23 января 2019, 11:50 — REGNUM  Французский теннисист Люка Пуи одержал победу над представителем Канады Милошем Раоничем в четвертьфинале Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 3 часа 2 минуты, завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.

Пуи 14 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника 25 эйсов, шесть ошибок на подаче и один брейк.

В полуфинале турнира Пуи сыграет с победителем матча между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и японцем Кеем Нисикори.

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