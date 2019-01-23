Пуи обыграл Раонича и вышел в полуфинал Australian Open

Мельбурн, Австралия, , 11:50 — REGNUM Французский теннисист Люка Пуи одержал победу над представителем Канады Милошем Раоничем в четвертьфинале Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 3 часа 2 минуты, завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.

Пуи 14 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника 25 эйсов, шесть ошибок на подаче и один брейк.

В полуфинале турнира Пуи сыграет с победителем матча между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и японцем Кеем Нисикори.

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