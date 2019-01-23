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ФКС России проведёт специальную серию киберспортивных турниров

Спорт

Турниры организуются для участников программы «Киберспортсмен ФКС России»

Москва, 23 января 2019, 12:02 — REGNUM  Федерация компьютерного спорта России планирует провести серию турниров для участников специальной программы «Киберспортсмен ФКС России». Призовой фонд соревнований составит 1,4 млн рублей, сообщается на сайте ФКС России.

В программу турнира войдут матчи по следующим киберспортивным дисциплинам: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, PlayerUnknown’s Battlegrounds, FIFA 19, Artifact, Clash Royale и Warface. Ближайшие соревнования состоятся в дисциплине CS: GO 26 и 27 февраля. Матчи по остальным дисциплинам будут проходить в течении всего 2019 года, последними из них станут соревнования по Warface 21 декабря.

Программа «Киберспортсмен ФКС России» позволяет геймерам принимать участие в эксклюзивных турнирах для членов программы, участвовать в особых конкурсах и розыгрышах, а также общаться в рамках коммуникационной платформы для всех любителей киберспорта. Стать участником программы могут только лица, достигшие 18 лет.

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